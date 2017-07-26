الصيادلة في مذكرة للرئاسة: «البيع بسعرين» يشرد 600 ألف شخص

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أرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، صباح اليوم الأربعاء، خطابين إلى كلٍ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 الخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية، والمتضمن في بنوده "بيع الأدوية بسعرين"، والذي يتسبب في خسارة فادحة للصيدلي ولمؤسسته الصيدلية وتشريد مايقرب من 600 ألف عامل بالصيدليات.

وأكد نقيب الصيادلة في الخطاب أن النقابة تلقت من جموع الصيادلة العديد من المشاكل والمحاضر التي تم تحريرها ضدهم بسبب الفوضى التي صاحبت تنفيذ القرار الذي تحمل تبعاته الصيدلي الذي لاناقة له ولاجمل في إصداره، وكان آخرها الأزمة التي أدت إلى وفاة مساعد الصيدلي بصيدلية الدكتور شريف صالح بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، ومشكلة احتجاز الصيدلي أحمد عبد اللإله، صاحب صيدلية "محمد وهيثم" بوسط البلد، ليلة كاملة، لحين عرضه على النيابة صباح اليوم التالي.

وتعكس الشكاوى المتعددة حجم الكارثة التي يعانى منها فصيل محوري في المنظومة العلاجية، حسب ما جاء في الخطابين، وهي مسئولية مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة والسكان.

وطالبت النقابة العامة للصيادلة بسرعة تصحيح الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية، الأخيرة، للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى جموع الصيادلة بسبب التهديدات اليومية التي يتعرضون لها، وهو ما ينذر بكثير من الأزمات التي يمكن أن تواجه الوطن في هذه الفترة التي تحتاج إلى المزيد من الثقة بين كل الأطراف داخل المجتمع.

ورصدت النقابة عددا من السلبيات والمخالفات خلال الفترة التى تلت تنفيذ القرار الوزاري، وأبرزها مخالفة نص المادة(9) من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط، حيث علق القرار بيع الأدوية على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حدا فاصلا لتحديد سعر الدواء وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية ولم يسبق له مثيل في تاريخ التصنيع الدوائي في مصر لما سيترتب عليه من آثار، منها أن صنف الدواء الواحد سيكون له سعران مختلفان أحدهما للعبوة التي تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار والثاني للعبوة التي تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار .

كما شددت النقابة في عرضها على أن القرار فتح باب التلاعب بالسماح بالطمس لبعض الأصناف دون غيرها حيث نص القرار بالسماح بالطمس للمستحضرات التي تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32) جلسة 16/ 5/ 2026 ​بشأن الموافقة على تحريك أسعار بعض الأدوية بغض النظر عن تاريخ الإنتاج أو الاستيراد وهو معيار آخر غريب يفتح باب التلاعب إثر السماح بطمس بيانات تلك الأصناف سواء من حيث تاريخ الإنتاج أو السعر دون غيرها.

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كما أن القرار وضع ثلاثة تواريخ على بعض العبوات، في ظاهرة لم تحدث من قبل في مكان بالعالم، وهى وجود ثلاثة تواريخ على العبوة الواحدة، فضلًا عن الضرر الكبير الذي وقع على المؤسسات الصيدلية وأدى إلى تآكل رأس مالها، حيث يجبر الصيدلي على بيع الأصناف المُسعرة على السعر القديم وفقا لهذا السعر ثم يقوم بشرائها من شركات التوزيع والمخازن بالسعر الجديد وهذا الفرق بين السعر القديم والجديد يتحمله الصيدلي من رأس ماله.

وأوضح عبيد أن كل ذلك يتسبب في خسارة فادحة للصيدلي ومؤسسته الصيدلية وتآكل رأس ماله دون أن يكون لديه أي حيلة، حيث إنه يتعامل في سلعة مسعرة جبرياً، فضلًا عن محالفة القرار للأعراف الدوائية والتجارية لتسعير الدواء والتي تواترت على أن يكون للدواء سعر جبري واحد فقط أياً كان تاريخ إنتاجه أو استيراده .