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«أنت النائب».. وسيلة محمد فؤاد لمشاركة شباب دائرة العمرانية في العمل النيابي

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«أنت النائب».. وسيلة محمد فؤاد لمشاركة شباب دائرة العمرانية في العمل النيابي «أنت النائب».. وسيلة محمد فؤاد لمشاركة شباب دائرة العمرانية في العمل النيابي

التحرير

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-النائب: المسابقة شكل جديد لتمكين الشباب من العمل السياسي

«أنت النائب»، مسابقة نظمها النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد لسكان دائرته، بهدف تداول منصب عضو مجلس النواب مع سكان الدائرة لمدة أسبوع، لحل المشكلات وتقديم الأطروحات المختلفة للقضايا.

ووضع فؤاد عددا من الشروط الخاصة في المتقديمن للمسابقة، والذي سيتولى الفائز فيهم منصب عضو البرلمان لمدة أسبوع، أبرزها أن يتقدم المتسابقون بصفحة واحدة بها تقييم لمشاكل المنطقة وخطة عمل مقترحة للأسبوع، كما لا يشترط وجود مؤهل دراسب، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما وألا يزيد على 40 عاما.

الفائز في المسابقة سيكون نائبا للعمرانية لمدة أسبوع يتواصل من خلاله مع المسؤلين، طبقا لخطة العمل الموضوعة، وسيكون النائب محمد فؤاد هو المساعد للمتسابق الفائز، حيث سيسهل التواصل مع المسؤلين فقط وسيقوم الفائز بالتواصل مع المسؤلين وطرح المشكلات ومناقشة الحلول.

وفي نهاية الأسبوع سيكتب الفائز تقرير حول ملاحظاته عن العمل النيابي بمميزاته ومعوقاته يتم عرضه على صفحة الفيس بوك الخاصة بالنائب محمد فؤاد.

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وحدد النائب مدة تلقي طلبات التقدم للمسابقة حتى 15 أغسطس المقبل، على أن يتم فرز الطلبات عن طريق لجنة مختصة وإعلان النائب المكلف يوم 22 أغسطس على أن يتسلم مهامه يوم 24 من الشهر ذاته.

النائب محمد فؤاد قال لـ«التحرير» إن المسابقة تستهدف فئة الشباب لتمكينهم ومنحهم الفرصة للمشاركة وطرح مقترحاتهم لحل المشاكل اليى يرونها في الدائرة، كما أن هذه المسابقة تأتي ضمن حملات التواصل مع المواطنين وإشراكهم في الحياة السياسية ورفع الوعي لدى الشباب.

وأضاف فؤاد أن السبب الرئيسي لتنظيم هذه المسابقة يرجع إلى اشراك المواطن في العمل السياسي والخدمي، خاصة في ظل حملات الانتقادات التي يتعرض لها النواب دائما من سكان دوائرهم، موضحا أنه «دائما ما أسمع توجيهات من أبناء الدائرة تخص عملي كنائب، فأردت إشراكهم معي لاكتشاف الأفكار الجديدة وإمكانية الاستفادة منها، واكتشاف الكوادر الشبابية وتمكينهم».

وطالب أعضاء البرلمان بتعميم التجربة على جميع الدوائر لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في الحياة السياسية وطرح الحلول التي تساهم في النهوض بدوائرهم، لافتا إلى أن الشباب هم مستقبل الأمة وقاطرة التقدم.

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التحرير

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