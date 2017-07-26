محافظ الغربية: حلول جديدة للتمدد العمراني

الغربية – مروة شاهين:

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية، بشأن قيود المباني والتوسع العمراني بالمحافظة، جاءت فرصة تاريخية لتكاتف كافة الجهات والتوصل إلى حل نهائي وإيجاد بديل للظهير الصحراوي للمحافظة.

وأضاف صقر في تصريح لـ"مصراوي"، أنه عرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قبل المؤتمر، حلولًا للتغلب على مشكلة الارتفاعات والبناء الرأسي للحفاظ على الأراضي الزراعية في ظل عدم وجود ظهير صحراوي، ووافق رئيس الوزراء وقتها، وعرضها على الرئيس السيسي، وأصدر على ضوء ذلك تكليفات تشكيل اللجنة لإيجاد بدائل ظهير صحراوي للمحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أنه سيتم التنسيق بين الوزارات المكلفة باللجنة للوصول إلى حلول تصب في الصالح العام للمحافظة حول الارتفاعات والتوسع العمراني وحول تحديد بديل نهائي لظهير صحراوي للمحافظة.

وكلف الرئيس السيسي في ختام فعاليات مؤتمر الشباب بالإسكندرية بتشكيل لجنة من وزارات "الدفــاع، الإسكان، التنمية المحلية، محافظة الغربية" لدراسة قيود الارتفاع بالمحافظة، وإيجاد بدائل لظهير صحراوي لها على أن تنتهي الدراسة خلال 3 أشهر بهدف التوسع العمراني بالمحافظة مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.