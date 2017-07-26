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كشف لغز اختطاف صاحب شركة في الأهرام

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مصراوي Masrawy

كشف لغز اختطاف صاحب شركة في الأهرام

02:00 م الأربعاء 26 يوليو 2017

كشف لغز اختطاف صاحب شركة في الأهرام

كتب – محمد شعبان:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، لغز اختطاف صاحب شركة، ومساومة أسرته على دفع مبلغ 5 مليون جنيه مقابل إطلاق راحة، حيث تبن أن طليقته استعانت بـ 3 أشخاص لاستدراجه.

كان قسم شرطة الأهرام تلقى بلاغًا من مهندس زراعي وشقيقته يفيد بقيام شقيقهما (صاحب شركة قطع غيار كسارات) بالاتصال بزوجته وأخبرها بأنه سيتوجه لمقابلة بعض العملاء، ولم يعد لمسكنه واكتشف عقب ذلك غلق هاتفه المحمول.

واضافت ربة المنزل إنها تلقت اتصالا من مجهول أبلغها خلاله أن شقيقها بصحبته، وأنه مدين له بمبلغ مالي، وطلب منها مبلغ 5 مليون جنيه فدية، مقابل إطلاق سراحه وهددها بإلحاق الاذى به في حالة ابلاغها.

بتشكيل فريق بحث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما حيث اتفقت مع 3 عمال لاستدراجه وخطفه وابتزازه وطلب فدية منهم نظير إطلاق سراحه.

عقب تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اخران بتحريض من طليقة المجني عليه، واضاف انهم استدرجوه عن طريق ايهامه ببيع عقار له بمنطقة الوراق وعقب وصوله اصحبوه عنوة داخل شقة مستأجرة.
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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