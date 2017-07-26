مونتيلا يرصد 35 مليون إسترليني للتعاقد مع سانشيز

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كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عن توصل ميلان إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ، لشراء متوسط ميدانه ريناتو سانشيز، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، بعدما فشل اللاعب البرتغالي في حجز مكان أساسي له مع الفريق البافاري الموسم الماضي.

وتواجد سانشيز على رادار مانشستر يونايتد هذا الصيف، إلا أن فريق ميلان الذي ينفق بقوة في الميركاتو الحالي، قرر الدخول في سباق التعاقد معه، وتوصل إلى اتفاق بالفعل للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي بناء على رغبة المدير الفني للروسونيري مونتيلا.

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ويتبقى في عقد سانشيز البالغ من العمر 19عامًا مع بايرن ميونيخ 4 أعوام، إلا أنه لم يشارك سوى في 17 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات الموسم الماضي ومن بينها 6 مباريات فقط كأساسي.

وعقب فوز بايرن ميونيخ على تشيلسي الودي أمس بنتيجة (3-2) صرح سانشيز، بأنه غير راضٍ عن مشاركاته مع الفريق، مؤكدًا رغبته في المشاركة في المباريات بشكل أكبر والرحيل لصفوف فريق يمنحه فرصة اللعب بشكل دائم، مشيرًا إلى أن ميلان يعد خيارا رائعا له.