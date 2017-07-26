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روحاني : سنرد على إجراء الكونجرس الأمريكي ردا مناسبا بالتأكيد

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مصراوي Masrawy

روحاني : سنرد على إجراء الكونجرس الأمريكي ردا مناسبا بالتأكيد

01:51 م الأربعاء 26 يوليو 2017

روحاني : سنرد على إجراء الكونجرس الأمريكي ردا مناسبا بالتأكيد

طهران - (د ب أ):
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الجمهورية الإسلامية سترد ردا مناسبا على إجراء الكونجرس الأمريكي الجديد بالتأكيد ، منوها إلى ضرورة تعزيز البنية الدفاعية الإيرانية دون الاكتراث إلى آراء الآخرين.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن روحاني أشار اليوم الأربعاء خلال اجتماع إلى "العداء الأمريكي المستمر حيال الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني" ، قائلا إن "الشعب الإيراني يعرف هذا العداء واعتاد عليه ويدرك طريق مواجهة هذه السياسات جيدا".

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية سترد ردا مناسبا على إجراء الكونجرس الأمريكي الجديد ، قائلا إن :"مجلس الشورى الإسلامي سيتخذ خطواته في البداية ، وسنتخذ خطوات أخرى نراها ضرورية من أجل تعزيز مصلحة البلاد وسنواصل مسيرتنا دون الاهتمام بالعقوبات وسياسات أمريكا".

وأعلنت الخارجية الأمريكية قبل أيام عقوبات بحق 18 فردا وكيانا للاشتباه في صلهم بدعم البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وغيره من الأنشطة العسكرية. وأقر مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومن ناحيته قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية عباس عراقجي إن "إجراء الكونجرس الأمريكي والقانون الذي يتم المصادقة عليه إجراء معادي بوضوح لإيران ، وسيواجه برد حاسم من قبل إيران".

ونقلت وكالة تسنيم عن عراقجي القول :"هذه الإجراءات يمكنها أن تؤثر على التنفيذ الناجح للاتفاق النووي ويمكنها أن تخفض مستوى انتفاع إيران من الاتفاق وهي لا تطابق بنود الاتفاق النووي المختلفة التي تعهدت أمريكا فيها بتنفيذ الاتفاق بحسن نية وفي جو بناء".

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