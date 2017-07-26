ميركل تؤكد تضامنها مع إيطاليا في سياسة اللجوء

برلين - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تضامنها مع إيطاليا في سياسة اللجوء، وذلك قبل يوم من توجه منافسها على منصب المستشارية مارتن شولتس إلى روما.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر في برلين اليوم الأربعاء إن ميركل أكدت لرئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في مكالمة هاتفية اليوم دعم ألمانيا لإيطاليا في ظل تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط.

وأضافت ديمر أن المستشارة تدعم خطط توطيد المحليات الليبية لمواجهة نشاط مهربي البشر هناك، موضحة أن ميركل تخطط لإجراء مشاورات مع المفوضية العليا لشوؤن اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في هذا الإطار الشهر المقبل.

ورحبت ميركل وجينتيلوني باتفاقات دعم الاستقرار في ليبيا التي توسط فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين خصوم مهمين في الحرب الأهلية هناك.

ومن المقرر أن يتوجه شولتس غدا الخميس إلى روما، حيث يلتقي جينتيلوني لإجراء محادثات حول وضع اللاجئين، كما يعتزم تفقد مركز جديد لاستقبال اللاجئين في صقلية.

وكان شولتس، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اقترح من قبل حصول شركاء للاتحاد الأوروبي على دعم مالي من بروكسل حال استردادهم لاجئين من إيطاليا.

من ناحية أخرى يحذر شولتس من تكرار أزمة اللاجئين التي وقعت عام 2015.