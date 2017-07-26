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نائبة: مؤتمر الإسكندرية أعطى فرصة لملايين الشباب لاستعراض مشاكلهم

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مصراوي Masrawy

نائبة: مؤتمر الإسكندرية أعطى فرصة لملايين الشباب لاستعراض مشاكلهم

01:57 م الأربعاء 26 يوليو 2017

نائبة: مؤتمر الإسكندرية أعطى فرصة لملايين الشباب لاستعراض مشاكلهم

كتب- أحمد علي:

أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن المؤتمر الوطني الدوري للشباب حقق أهدافه، وأعطى فرصة حقيقية لملايين الشباب المصري لاستعراض مختلف القضايا والمشكلات الوطنية وتقديم الحلول.

وقالت "عبد الحليم"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأربعاء: "المؤتمر أصبح منبرًا لتداول الرأي والفكر بشأن مختلف قضايا الوطن، علاوةً على أنه يشير إلى اهتمام الدولة بالشباب وحل قضاياهم".

وأشارت "عبد الحليم"، إلى أن مشاركة ما لا يقل عن 1300 شاب في فعاليات المؤتمر يؤكد أن الشباب سيكونون قوة ضاربة في كافة الفعاليات، وأن آراءهم ستكون المهيمنة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن إجابة الرئيس على تساؤلات الشباب بمنتهى الشفافية يرسخ فكرة أن الشباب شريك في الحياة السياسية، ونصب أعين الرئيس عند اتخاذ القرار.

وأضافت أن محاكاة الرئيس ومكاشفته لما يقوم به من إنجازات للشباب خير دليل على أن هناك تواصل جاد بين مؤسسات الدولة والشباب، وأن فكرة المؤتمر تمثل نموذجًا يحتذى به في تمكين الشباب.

وأوضحت النائبة، أن فكرة المؤتمر تقوم على طرح الموضوعات والقضايا الخاصة دون ترتيب مسبق، خاصة وأن الشباب يتحدثون في كافة مشاكل البيئة المجتمعية التي ينتمون إليها.

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مصراوي Masrawy

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