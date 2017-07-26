محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء بضبط الأسواق.. ويشيد بـ"المطرية"

كتبت- ندى الخولي:

كلّف عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بإعادة ضبط الأسواق الموجودة بأحياء القاهرة والتي تقدر بـ 170 سوقًا ومنع وقوف الباعة الجائلين أمام الأسواق بالاستعانة بشرطة المرافق.

كما كلفهم المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، بعمل نقاط مراقبة مشتركة مكونة من فرد من الحي واحد أفراد الشرطة للتأكد من عدم خروج الباعة خارج الأسواق، الأمر الذي يساهم في تسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وأكد عبد الحميد، أنه سيتم متابعة هذا التكليف عن طريق المتابعة الميدانية لمكتبه بصورة دورية، مشيدًا بنجاح حي المطرية في ضبط أحد الأسواق لديه وطالب بتعميمها في كل الأحياء.

وخلال الاجتماع، نوه المحافظ إلى تجربة "الميني باص" المكيف الجديد الذي تسيره إحدى شركات النقل الجماعي بإشراف هيئة النقل العام بين مطار القاهرة ودوران شبرا بتكلفة مبدئية 5 جنيهات في التشغيل التجريبي، وتهدف إلى جذب شريحة أصحاب السيارات الخاصة لترك سياراتهم واستخدام وسائل النقل العام، متوقعاً أن تزيد قيمة التذكرة مع توسع الشركة في مد الخطوط لتغطي باقي القاهرة.

وأكد المحافظ أن وجود خدمات جديدة لن تؤثر على محدودي الدخل الذين تعتبرهم الدولة الهدف الرئيس لكل الخدمة المقدمة.