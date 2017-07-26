حبس نجارَين قتلا مُسنًا وأصابا زوجته في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قررت النيابة العامة بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس نجارين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بقتل عجوز وإصابة زوجته بطعنات متفرقة بالجسم، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي كان بحوزتهما ببندر البلينا.

كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مستشفى البلينا المركزي بوصول كل من "حشمت سيفين غبريال"، 70 عامًا بالمعاش، جثة هامدة، وزوجته "زيزيف جاد حبيب"، 60 عامًا، ربة منزل، يقيمان بندر البلينا دائرة المركز مصابة بجروح بالبطن وجروح بفروة الرأس.

بسؤال المصابة، قررت بأنه أثناء تواجدهما بمنزلهما فوجئت بشخصين ملثمين خنقا زوجها بشريط لاصق، ما نتج عنه مقتله في الحال، والتعدي عليها بالضرب، ما أدى لإصابتها والاستيلاء على بعض المشغولات الذهبية ولاذا بالفرار.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلاً من "مينا.ش. ع"، 28 عامًا نجار، و"جرجس.ب.ن"، 23 عامًا، نجار، يقيمان دائرة مركز البلينا، من المتعاملين تجاريًا مع المجني عليه في مجال التجارة.

استُهدف المتهمان بمحال إقامتهما والأماكن التي يترددان عليها والمحتمل اختبائهما فيها، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع السرقة، وانهما اتفقا على ارتكاب الواقعة لعلمهما بتحصيل مبالغ مالية من حصيلة نشاطه التجاري وأرشدا عن المسروقات، وهي عبارة عن "ثلاث غوايش ذهبية خاصة بالمجني عليها، ومبلغ مالي قدره 8600 جنيه باقي المبلغ المستولى عليه وقدره 10 آلاف جنيها، وهاتف محمول" داخل منزل المتهم الأول، وأقرا بأن باقي المبلغ جرى إنفاقه.