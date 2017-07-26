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الدوحة تعرب عن "خيبة الأمل" من لائحة الإرهاب الثانية للدول المقاطعة

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مصراوي Masrawy

الدوحة تعرب عن "خيبة الأمل" من لائحة الإرهاب الثانية للدول المقاطعة

01:27 م الأربعاء 26 يوليو 2017

لقطة من تظهر دبابة في بنغازي في 9 تشرين الاو

(أ ف ب):

أعربت قطر عن "الصدمة" و"خيبة الأمل" من القائمة التي نشرتها الدول الأربع لأفراد ومجموعات تتهمهم "بالإرهاب"، ووصفتها بأنها "ملفقة" وقالت إن هذه الدول تفضل الإساءة إلى سمعة قطر بدلاً من التصدي "للإرهاب".

وكانت والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو، أضافت 18 كيانا وفردا على قائمة "للإرهاب" أصدرتها في ذلك الشهر.

وباتت اللائحة تشمل نحو 90 اسما. وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران.

وعلق مدير مكتب الاتصالات في القطرية الشيخ حمد بن سالم آل ثاني في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس "إنها مفاجأة مخيبة للأمل ان تواصل دول المقاطعة المضي في هذه المسألة في إطار حملتها لتشويه سمعة قطر".

وتابع المسؤول أنه "وفي الوقت الذي قامت فيه قطر بمبادرات مهمة لتعزيز التزامها مكافحة الإرهاب لم تقم دول المقاطعة بشيء وتفضل تركيز جهودها على حملة دعاية تهدف إلى تجريد قطر من سيادتها".

وذكر الشيخ سيف خصوصا بأن الدوحة أعلنت قبل أسبوعين تشديد قوانينها لمكافحة الإرهاب وهو إجراء عدته الرياض وحلفاؤها "غير كاف".

وأكدت الحكومة القطرية أنه "تمت ملاحقة كل الافراد المرتبطين بالإرهاب في قطر"، وحثت السعودية وحلفاءها على "إمضاء وقت أقل في إعداد اللوائح وأكبر في إعداد إجراءات للتصدي للتطرف على أراضيها".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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