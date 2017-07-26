جيم أوزديمير: أردوغان يحاول التسلل إلى داخل الجالية التركية بألمانيا

أولم (ألمانيا) - (د ب أ):

ناشد زعيم حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير، الأشخاص المنحدرين من تركيا عدم السماح للمحرضين التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخويفهم.

وقال مرشح حزب الخضر للانتخابات البرلمانية بألمانيا المنتظر إجراؤها في شهر سبتمبر القادم اليوم الأربعاء في تصريحات خاصة للبرنامج الإذاعي المحلي "راديو7" بمدينة أولم في ولاية بادن-فورتمبرج : "الذراع الممتد لأردوغان ليس له مكان في ألمانيا".

ووجه أوزديمير نداءه بلغتين لسكان المنطقة المنحدرين من أصول تركية.

وأشار إلى أن أردوغان يحاول التسلل إلى داخل الجالية التركية بألمانيا، مشددا على ضرورة أن تصدر الأوساط السياسة الألمانية والرأي العام الألماني رفضا لذلك.

وكان أوزديمير قد دعا في مناشدة بلغتين أيضا عبر موقع "يوتيوب" لرفض التعديل الدستوري في تركيا الذي يمنح أردوغان المزيد من السلطة.

ومع ذلك صوت أغلب الأشخاص المنحدرين من تركيا ويعيشون في ألمانيا لصالح التعديل.