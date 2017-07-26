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مدير امتحانات الثانوية الأزهرية: 21 ألف طالب تقدموا بطعون حتى الآن

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مصراوي Masrawy

مدير امتحانات الثانوية الأزهرية: 21 ألف طالب تقدموا بطعون حتى الآن

01:12 م الأربعاء 26 يوليو 2017

مدير امتحانات الثانوية الأزهرية: 21 ألف طالب تقدموا بطعون حتى الآن

امتحانات الثانوية الأزهرية

كتب ــ محمود مصطفى:
قال الشيخ محمد عبد الرحيم، مدير عام الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إن 21 ألف طالب بالشهادة الثانوية تقدموا بتظلمات حتى الآن.

وفتح الأزهر باب الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية، يوم 19 يوليو الجاري ولمدة شهر.

وأضاف عبدالرحيم في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أن أعمال التظلمات تسير على ما يرام، ولم ترد أي شكاوى من الطلاب حتى الآن.

وأشار إلى أن الطالب يُسدد رسوم قدرها 100 جنيه نظير التظلم في المادة الواحدة، وتُرد عليها مرة أخرى حال حصوله على درجات إضافية.

ولفت عبدالرحيم إلى أن التظلم هو إعادة رصد الدرجات فقط، وما إذا كانت هناك أسئلة لم يتم تصحيحها، وليس إعادة التصحيح مرة أخرى.

وكشف مدير عام الامتحانات بالأزهر، إلى أن مواد "الفيزياء والكيمياء والأحياء والانجليزي والصرف" هي أكثر المواد التي يطعن على نتيجتها الطلاب.

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مصراوي Masrawy

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