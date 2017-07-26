الأهلي يختتم تدريباته على «التتش» ومؤتمر صحفي لأحمد أيوب ظهر الخميس

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يعقد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا ظهر غدًا الخميس للحديث عن آخر استعدادات الفريق للقاء نصر حسين داي في الجولة الثالثة من مباريات البطولة العربية والمقرر لها مساء الجمعة على ملعب السلام.

وكان الأهلي قد فاز على الوحدة الإماراتي بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة بعدما خسر بهدف في أولى المباريات أمام الفيصلي الأردني.

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ويختتم الفريق تدريباته فى السادسة من مساء غد الخميس على ملعب التتش استعدادا للقاء نصر حسين داى الجزائرى فى ختام مباريات المجموعة بالبطولة العربية والمقرر له مساء الجمعة على ملعب السلام، وبعدها يدخل الفريق معسكره للمبيت به.

وكان الفريق قد خاض مرانه اليوم فى التاسعة والنصف صباحا على ملعب بتروسبورت عقب الفوز على الوحدة الإماراتى بهدفين دون مقابل فى الجولة الثانية من مباريات الفريق بالبطولة العربية.