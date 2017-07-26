فييرا والعميد.. انقسام في الزمالك حول خليفة إيناسيو

التحرير

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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن استقرار مجلس الإدارة بشكل نهائي، على رحيل أوجستو إيناسيو، المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب تصريحاته التي أصدرها ضد مرتضى منصور والمسئولين في النادي أمس في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الزمالك والعهد اللبناني في الجولة الثانية من البطولة العربية، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية. (اضغط هنا للتعرف على التصريحات النارية لإيناسيو)

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنّ مجلس الإدارة فتح خطا ساخنا مع عدد من وكلاء اللاعبين للبحث عن مدير فني أجنبي لخلافة البرتغالي في قيادة الفريق الأبيض، وطلب منهم تقديم سير ذاتية لدراستها على أن يقود طارق يحيى المدرب العام مؤقتًا قيادة الفريق حتى التعاقد مع المدير الفني الجديد.

وأضاف المصدر، أنّ المجلس منقسم بسبب تعدد الآراء بداخله خاصة في حال فشل التعاقد مع مدير فني أجنبي، حيث يرى البعض أن يتم إعطاء الفرصة لطارق يحيى لقيادة الفريق في الموسم الجديد، بينما يرى البعض الآخر ضرورة فتح باب المفاوضات من جديد مع حسام حسن، وإيهاب جلال للتعاقد مع أحدهما.

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وأشار المصدر إلى أن أحد الأعضاء قام بطرح اسم فييرا المدير الفني السابق للفريق، خاصة أنه عرض من قبل أن يتقاضى راتبه بالجنيه المصري.

وأكد المصدر، أن مجلس الإدارة يجهز ملفا بتصريحات إيناسيو، وخاصة تأكيده امتلاكه عرضا من أحد الأندية التركية للتقدم به إلى فيفا لتفاوضه مع أحد الأندية وهو يقود الفريق في حال رفض المدير الفني فسخ العقد بالتراضي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن رحيل البرتغالي اليوم عقب مباراة الفريق أمام العهد اللبناني في الجولة الثانية من البطولة العربية.