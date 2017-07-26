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وزير التجارة: 167 مليون دولار صادرات مصرية إلى الأردن

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وزير التجارة: 167 مليون دولار صادرات مصرية إلى الأردن وزير التجارة: 167 مليون دولار صادرات مصرية إلى الأردن

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ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى الأردن بنسبة 22.5 % خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 167 مليون دولار مقارنة بـ 29 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وحسب وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، فإن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي 196 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الأردنية تتضمن الأسمدة وحديد التسليح ومنتجات الأجبان والسيراميك والموالح والزيوت وأسلاك النحاس والسلع الهندسية والتي تشمل السخانات والبوتاجازات والتلفزيونات.

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وأضاف "أن الاستثمارات الأردنية في تبلغ حالياً 532 مليون دولار في عدد 1634 مشروعا في قطاعات الخدمات والصناعة والتمويل والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، فى حين بلغت الاستثمارات المصرية بالأردن 310 ملايين دولار في قطاعات الخدمات الاستشارية والمواد الغذائية والإنشاءات والمعدات الثقيلة والقطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية قبيل مغادرته القاهرة متوجها للأردن للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اليوم الأربعاء، إلى أن هناك عددا من الموضوعات المطروحة علي مائدة المفاوضات حاليًا بين البلدين تتضمن إنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات الكيماوية والفوسفات والأسمدة والأدوية ومواد التعبئة والتغليف والبرمجيات والطاقة المتجددة والخدمات.

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