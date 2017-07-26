سمير فرج: السيسي يقود أكبر عملية إصلاح في تاريخ مصر

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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن الإرهاب يُعطل مسيرة تنمية الدولة، مشدّدًا على ضرورة بذل جهد أكبر من الدولة حتى يتم القضاء عليه.

وأضاف فرج، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، صباح الأربعاء، أن العناصر الإرهابية نجحت خلال الفترة الأخيرة في تخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمفرقعات، مستكملًا: «حتى عربيات الدفع الرباعي كانوا بيدفنوها في الرمل ويطلعوها مرة اخرى وقت الحاجة لاستخدامها».

تابع الخبير العسكري، أن المجموعات الإرهابية دائمًا ما تطور أساليبها، متوقعًا قلة العمليات الكبرى التي كانت تستهدف الدولة، في مقابل الاتجاه إلى أسلوب السيارات المففخة واستهداف الكمائن.

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