مؤشر البورصة الرئيسي يستقبل 4 شركات جديدة

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية عدداً من التغييرات، حيث خرج من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30” أربعة شركات في مقابل دخول أربعة شركات جديدة، كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان “إيجى إكس 50 “ إستبعاد 9 شركات.

فى حين شهد مؤشر "إيجى إكس 70” خروج 17 شركة، انضمت 4 شركات منها إلى مؤشر البورصة الرئيسي، أما مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقًا فقد شهد خروج 13 شركة مقابل انضمام 13 شركة جديدة للمؤشر.

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في حين لم يشهد مؤشر النيل تغييراً في الشركات المكونة له، ليظل عدد الشركات بالمؤشر 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.