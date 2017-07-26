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الكنيسي: هناك تعتيمٌ على الإنجازات في وسائل الإعلام

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الكنيسي: هناك تعتيمٌ على الإنجازات في وسائل الإعلام الكنيسي: هناك تعتيمٌ على الإنجازات في وسائل الإعلام

التحرير

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قال الكاتب حمدي الكُنيسي، نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستقوم بدور هام في أسبوع مواجهة «فوبيا» إسقاط الدولة، والذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح ، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الدوري الرابع، والذي أٌقيم على مدار اليومين الماضيين في الإسكندرية.

أضاف الكنيسي، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، صباح الأربعاء، أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن الإعلام، إلا أنه لأول مرة يحدد فترة معينة لتنفيذ ما يرجوه، لافتًا إلى أن الوطن يمرّ بفترة دقيقة للغاية.

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شدّد على أن «الأخطاء الإعلامية صارت خطايا، وهناك تعتيم على الإنجازات»، مشيرًا إلى أنه «ينبغي على الإعلام أن يقوم بدوره المنشود، حيث إن الجميع ينتظر دورا مختلفا للإعلام بالفترة المقبلة».

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التحرير

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