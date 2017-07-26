نائب رئيس جامعة القاهرة ينصح طلبة الثانوية: "ادرسوا اللي بتحبّوه" (فيديو)

كتبت- نانيس البيلي

تصوير- عمر جمال

"كنت طالع الأول على محافظة الجيزة واخترت أدخل كلية آداب"، قالها الدكتور محمد عثمان الخشن، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، مسترجعا ذكريات تعود لأكثر من 30 عاما وقتما كان طالبا بالثانوية العامة شعبة العلمي، فرحة كبيرة ملأت منزل أسرته بعد علمهم بحصوله على نسبة 88%، لتبدأ معها أحلامهم في التحاقه بإحدى كليات القمة، بينما اختار الشاب الصغير آنذاك الاستجابة لميوله.

معارضة كبيرة قابلها "الخشت" من أهله وجيرانه عندما أخبرهم برغبته، غير أنه أصر على قراره"، وقتها سألت نفسي أنا عايز أدرس إيه"، يبتسم ويقول لمصراوي إن مجاميع الطلاب قديماً كانت قليلة الدرجات، فالأوائل قد لا يتجاوزون نسبة 95% "كانت 88% دي حاجة جامدة جدا وقتها، مكنش فيه المجاميع الأسطورية اللي بنسمع عنها دلوقتي".

موقف طريف يتذكره "الخشن" الذي تدرج في المناصب الجامعية وأصبح عميدا لكلية الآداب ثم نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، خلال ذهابه لتقديم أوراقه بمكتب التنسيق، عندما أخذ الموظف المسؤول يحملق في مجموعه والرغبة التي دونها وهي" كلية الآداب"، قبل أن يقول له ضاحكاً" إيه يابني اللي انت عايز تعمله ده".

كان فيه عملية مراهنة مع نفسي وأنا باخد القرار" يوضح" الخشت"، ويضيف أنه يرى أن طريق النجاح يبدأ بالمراهنة، ولكنها يجب أن تكون مدروسة بناء على قدرات كل فرد، إنت تقدر تقدم إيه في الحياة"، ويضيف أن عملية الاختيار تتم كذلك وفقا لما يحتاجه المجتمع "كان نفسي أطلع عالم رياضيات كبير، بس حسيت إن ظروف مجتمعنا وقتها ماتسمحش".

لا ترتبط الدراسة والشهادة الجامعية بنجاح الفرد، بحسب نائب رئيس جامعة القاهرة، فيشير إلى وجود عظماء في التاريخ إما التحقوا بكليات منخفضة في مجموعها "عندنا نجيب محفوظ خد جايزة نوبل وكان خريج آداب فلسفة"، أو كليات قمة بينما أبدعوا في مجالات أخرى" ياسر عرفات خريج هندسة القاهرة وبقى سياسي عظيم".

"متستخسروش مجموعكم، شوفوا انتم تحبوا تدرسوا إيه" نصيحة وجهها الخشن" لطلاب الثانوية العامة الذين يسجلون رغباتهم بالتنسيق، مضيفا أن "وهم كليات القمة يجب أن يزول من تفكير أبنائنا، وألا يختار الطالب الحاصل على مجموع عالٍ بالضرورة الكلية ذات المجموع المرتفع".​



