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بوكيتينو: فلسفتي ساعدت توتنهام كثيرًا

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بوكيتينو: فلسفتي ساعدت توتنهام كثيرًا بوكيتينو: فلسفتي ساعدت توتنهام كثيرًا

التحرير

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنّ فلسفته ساعدت الفريق كثيرًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك حسبما أفاد بالمؤتمر الصحفي الصحفي الذي عُقد بعد خسارة فريقه أمام روما الإيطالي (3-2)، على ملعب رد بول آرينا، بأمريكا الشمالية بالكأس الدولية للأبطال.

ويقدم توتنهام أداء مميزًا مع بوكيتينو، خلال المواسم السابقة، حيث احتل الفريق اللندي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليج» الموسم السابق برصيد 86 نقطة، خلف البطل تشيلسي 93 نقطة.

وقال ماوريسيو بوكيتينو: «لا يمكن أن تضمن النجاح بفلسفة أو بأخرى وإنما من المهم أن تسلك الطريق الذي تشعر أنه سيساعد النادي، ومن الواضح أن فلسفتي ساعدت توتنهام كثيرًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ليصل النادي إلى ما يرغب به».

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وأردف المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير: «أنا أحترم كل فلسفة وكل طريقة يتخذها مدرب آخر، لكننا توتنهام ونطبق فلسفتنا الخاصة وطريقتنا الخاصة، صحيح أن ذلك يعتبر عكس ما يقوم به نادٍ آخر على نفس المستوى من جدول الترتيب معنا لكننا سنرى ما سيحدث في المستقبل».

وعن رأيه في الإنفاق الكبير في البريميرليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قال بوكيتينو: «أوضحت مرارًا وتكرارًا فلسفتي وهي أن أحاول التكيف مع النادي الذي أدربه، وبالحكم على توتنهام بعد موسمين فمن الواضح أنها الطريقة المثلى لتحقيق النجاحات ومساعدة الفريق والنادي على تحقيق إنجازات أفضل».

وردًا عن رأيه في حديث دانييل ليفي، رئيس توتنهام، الذي قال إنّ النادي ليس بحاجة للشراء لأن لديه لاعبي الأكاديمية، قال بوكيتينو: «لم أسمع ذلك، كما أنكم تعلمون أن قراءة الانجليزية صعبة عليّ، ومساعدي يشرح لي أحيانًا ما يحدث في الإعلام لكنني لم أسمعه يقول ذلك، ومن الأفضل أن تسألوه هو لو أتيحت لكم الفرصة أو سأسأله أنا غدًا عن صحة هذا الحديث إن سنحت لي الفرصة».

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التحرير

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