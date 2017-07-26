التعليم: 121 ألف تظلم لطلاب الثانوية العامة
التعليم: 121 ألف تظلم لطلاب الثانوية العامة
12:42 م الأربعاء 26 يوليو 2017
كتبت - ياسمين محمد:
أكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن لجان النظام والمراقبة تسلمت نتائج التظلمات التي يتم فحصها فور مراجعتها وإعلانها للطلاب.
وأشار عبد الحكم - في تصريحات اليوم الأربعاء- إلى أن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للإطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات من نتائج الثانوية العامة بلغ 59 ألفا و400 طالب وطالبة، بإجمالي عدد الكراسات 121 ألف كراسة.
وطالب عبد الحكم الطلاب وأولياء الأمور بمراجعة أرقام التليفونات المدونة على الإيصال أو الإيميل الخاص بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب لمعرفة النتيجة.
جدير بالذكر أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية قامت باستقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2016/2017 وفقًا للإجراءات التى تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارا من 16/7/2017.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
التعليم: 46 ألف طالب تظلموا من نتائجهم بالثانوية العامة حتى الآن
-
السيسي يقاطع "شوقي": "احنا مش مستعجلين.. احنا عاوزين نفهم"
-
103 طالبًا سجلوا رغباتهم بمعامل بحوث وإحصاء القاهرة حتى الآن
-
384 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بمكاتب تنسيق "عين شمس" اليوم
إعلان
إعلان