أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الانتهاء من المرحلة الثانية لمستشفى الأورام بالأقصر نهاية العام الجاري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الانتهاء من المرحلة الثانية لمستشفى الأورام بالأقصر نهاية العام الجاري

12:39 م الأربعاء 26 يوليو 2017

الانتهاء من المرحلة الثانية لمستشفى الأورام بالأقصر نهاية العام الجاري

اجتماع محافظ الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، بحضور كلًا من المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور طارق فتحي، استشاري عام، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمقاولات، للوقوف على مراحل سير العمل والإنشاء والتطوير الخاصة بالمرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام وتوفير أحدث الأجهزة في مجال علاج الأورام.

وقال المحافظ إن هناك ضرورة لتذليل العقبات أمام كافة المشكلات التي تواجه سرعة تنفيذ المشروع والانتهاء من المرحلة الثانية في أقرب وقت ممكن، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المرضى الذين يتكبدون مشقة السفر إلى معهد الأورام بأسوان، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم خدماتها للمرضى من محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وأعلن المهندس حسام القباني، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان في نهاية العام الجاري على مساحة 25 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ 350 مليون جنيه، وتضم المرحلة الثانية 129 سرير رعاية عادية، و30 سرير رعاية مركزة، و4 غرف عمليات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منح دراسية من الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية في الأقصر

    أخبار

  • محافظ الأقصر يوجه برفع تقارير دورية باحتياجات المستشفيات

    أخبار

  • إيقاف مديرة دار أيتام عن العمل في تهمة تعذيب فتيات بالأقصر

    أخبار

  • محافظ الأقصر يوجه بتوفير أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية

    أخبار

إعلان

ef84b09383.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم