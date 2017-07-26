الانتهاء من المرحلة الثانية لمستشفى الأورام بالأقصر نهاية العام الجاري

الأقصر – محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، بحضور كلًا من المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور طارق فتحي، استشاري عام، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمقاولات، للوقوف على مراحل سير العمل والإنشاء والتطوير الخاصة بالمرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام وتوفير أحدث الأجهزة في مجال علاج الأورام.

وقال المحافظ إن هناك ضرورة لتذليل العقبات أمام كافة المشكلات التي تواجه سرعة تنفيذ المشروع والانتهاء من المرحلة الثانية في أقرب وقت ممكن، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المرضى الذين يتكبدون مشقة السفر إلى معهد الأورام بأسوان، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم خدماتها للمرضى من محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وأعلن المهندس حسام القباني، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان في نهاية العام الجاري على مساحة 25 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ 350 مليون جنيه، وتضم المرحلة الثانية 129 سرير رعاية عادية، و30 سرير رعاية مركزة، و4 غرف عمليات.