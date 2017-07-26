الموافقة على تنفيذ 41 مشروعا بتكلفة 21 مليون جنيه في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، الموافقة على تنفيذ 41 مشروعًا استثماريًا جديدًا باستثمارات تصل لنحو 21 مليون جنيه لتوفر 411 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة حيث ستقام هذه المشروعات على مساحة 26 ألف و300 متر مربع.

وقال المحافظ إنه سيتم إقامة 32 مشروعًا بمنطقة الاستثمار المجاورة للمنطقة الصناعية بالعلاقي، فيما يوجد 9 مشروعات بمنطقة بنبان بحري بمركز دراو بمساحات تتراوح ما بين ألف وألفين متر.

وأضاف حجازي أن المحافظة حريصة على استغلال كافة المساحات من الأراضي للحفاظ عليها من عودة التعديات في المستقبل ومنعًا لقيام البعض بوضع اليد غير المقنن عليها، بجانب استثمارها لصالح الشباب الأسواني بشكل مباشر وغير مباشر لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة تكون الأولوية في التشغيل بها لأبناء المحافظة.

وأشار محمد الحسيني، مدير الاستثمار بالمحافظة إلى أن هذه المشروعات التي تم الموافقة عليها بمنطقة الاستثمار المجاورة للمنطقة الصناعية بالعلاقي تتنوع ما بين مشروعات لإقامة جراجات للسيارات ومعدات الحفر ومراكز صيانة للتبريد والتكييف وتجميع مكونات التكييف والمبردات، بجانب ثلاجات لحفظ الأغذية والأسماك واللحوم والدواجن والفاكهة، فيما شملت مشروعات قرية بنبان بحري بدراو إنشاء مستشفى استثماري، ومستودع بوتاجاز، وتربية وتسمين المواشي، وتجفيف وتعبئة البلح، بالإضافة إلى مشروعات لورش صيانة السيارات، وتعبئة وتغليف مواد غذائية، ومشتل لنباتات الزينة والفاكهة.