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4 طرق للتعامل مع شريك حياتك المتسلط

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مصراوي Masrawy

4 طرق للتعامل مع شريك حياتك المتسلط

12:42 م الأربعاء 26 يوليو 2017

4 طرق للتعامل مع شريك حياتك المتسلط

4 طرق للتعامل مع شريك حياتك المتسلط

 كتب - هشام عواض:

يعاني بعض الأزواج أو الزوجات من أن شريك حياتهم من الشخصية المتسلطة التي تحب السيطرة، وهو ما يجعل الحياة بينهما غير مستقرة وشاقة

ومع مرور الوقت يصبح تسلط شريك الحياة أمرًا منفرًا ويبث الفتور بين الزوجين، وبحسب موقع "timesofindia"، هناك عدة طرق للتعامل مع هذا النوع من السلوك.

- لا تتجاهل

حاول أن لا تتجاهل تسلط شريك حياتك، لأن تجاهله يؤدي إلى تمادي الشريك في هذا السلوك، ما يزيد الضغوط عليك ويصبح من الصعب حل هذه المشكلة بينكما.

- كن حازمًا

يجب أن تكون واضحًا مع شريك حياتك، في هذا الموضوع وتأكد من أن تجعله يعرف بأنك لا توافق على سلوكه المزعج، و حاول أن لا تترك المشكلة دون حل.

- لا تعطيه كل ما يريد

من الأمور التي تساعد على توقف شريك حياتك من السيطرة عليك، يجب أن تتوقف عن إعطائه كل ما يريد. وتأكد من إخباره بأنك تستطيع أن تكون مستقلًا في حياتك، فبمجرد السماح لشريك حياتك بالتدخل في كل جوانب حياتك، فإنه سيبدأ بالسيطرة عليك ويتمادى في هذا السلوك.

- اجعل علاقتك متكافئة

اعمل على أن تكون علاقتك مع شريك حياتك متكافئة، وإن شعرت بأنه لا يفهم هذا الأمر، عليك أن تناقشه على الدوام بخصوص هذا الأمر. وإذا لزم الأمر قم بطلب المساعدة من العائلة أو الأصدقاء، أو مستشار علاقات زوجية.

 

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مصراوي Masrawy

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