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مرشحة حزب اليسار في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا تتعهد بتعزيز الأمن الداخلي

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مصراوي Masrawy

مرشحة حزب اليسار في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا تتعهد بتعزيز الأمن الداخلي

12:31 م الأربعاء 26 يوليو 2017

مرشحة حزب اليسار في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا تتعهد بتعزيز الأمن الداخلي

الزعيمة اليسارية الألمانية البارزة زارا فاجنكنشت

برلين - (د ب أ):
تعهدت الزعيمة اليسارية الألمانية البارزة زارا فاجنكنشت بتحقيق المزيد من الأمن الداخلي في ألمانيا من خلال سياسة حزب اليسار.

وقالت مرشحة اليسار للانتخابات البرلمانية المنتظرة بألمانيا في شهر سبتمبر الماضي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بالعاصمة برلين : "مع اليسار ستصبح البلد أكثر أمنا".

وأكدت قائلة: "في الواقع سوف تحسن سياستنا الوضع الأمني كثيرا"، لافتة إلى أن نهج حزب اليسار سوف يساعد من ناحية في السياسة الخارجية، وقالت: "عندما تكف ألمانيا عن المشاركة في حروب الموارد في الشرق الأوسط، لن نكون هدفا لهجمات إرهابية بعد ذلك".

وأشارت الزعيمة اليسارية البارزة إلى أن الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتبعوا نهج التقشف في الاستعانة بالشرطة، مؤكدة أن حزبها لم يشارك في ذلك.

وقالت: "لقد طلبنا دائما توفير المزيد من الأفراد وتحسين التجهيزات لدى الشرطة".

ويعد حزب اليسار في برنامجه الانتخابي بالقضاء على نقص عدد الأفراد في الشرطة وتحريرهم من الأعمال غير المجدية.

وقالت فاجنكنشت: "وأخيرا يعد الأمن الاجتماعي شرطا مهما لجعل الحياة أكثر أمنا"، لافتة إلى أن حزب اليسار يعتزم استعادة دولة الرفاهية الاجتماعية بعد كثير من التقليصات التي حدثت خلال العقود الماضية.

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