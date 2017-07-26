رفض دعوى تفعيل منظومة الكارت الشخصي لكل مواطن للتبرع بأعضائه بعض وفاته

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، عدم قبول دعوى إلزام وزارة الصحة بإصدار قرار لتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتفعيل منظومة الكارت الشخصي لكل مواطن، والذي تظهر فيه رغبته مقدماً ويعبر فيه عن إرادته في التبرع بأعضائه من عدمه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستقر عليه قضاءً لقبول الدعاوي التي تنظرها محاكم القضاء الإداري لإلغاء القرارات الإدارية أن يكون هناك قرار إداري تفصح بموجبه السلطات عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وممكناً قانوناً بهدف تحقيق مصلحة عامة، أو قرار سلبي لم تتخذه السلطات وكان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

وأضافت المحكمة أنه يُشترط أن يكون هذا القرار سواء كان قراراً إدارياً إيجابياً أم سلبياً، قائماً ومنتجاً لآثاره وقت رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها نهائياً، فإذا كان القرار غير موجود أصلاً أو وجد ثم زال بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر، فإن الدعوى التي تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.

وأشارت المحكمة إلى أنه بتطبيق ما سبق على موضوع الدعوى الماثلة، مع الأخذ في الاعتبار أن القرار السلبي يتمثل في توافر التزام على عاتق السلطات بموجب القوانين واللوائح بإصدار القرار ويعد امتناعها عن إصداره قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، ومن ثم فإنه يتبين أن نصوص قانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية خلت من أي إلزام على وزارة الصحة لدى تنظيمها لعمليات الزرع أن تنشئ كارت شخصي لكل مواطن يثبت فيه رغبته في التبرع من عدمه سواء حال حياته أو بعد مماته، الأمر الذي ينتفي معه وجود القرار الإداري السلبي ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.