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مؤشرات المرحلة الثانية: ٩٤.٧ طب بيطري و89.8% حاسبات ومعلومات و٩١.٢ للهندسة

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مصراوي Masrawy

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية: ٩٤.٧%بيطري و89.8% حاسبات و٩١.٢% للهندسة

12:38 م الأربعاء 26 يوليو 2017

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية: ٩٤.٧%بيطري و89.8% حاسبات و٩١.٢% للهندسة

كتبت - داليا شبل:
بدأت صباح أمس الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بحد أدنى بحد الأدنى للشعبة العلمية 324 درجة فأكثر، بنسبة 79.02%.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم، لمصراوي، أنه بعد حساب المجموع التكراري لطلاب الثانوية العامة، وحساب الأماكن المتوفرة من المرحلة الأولى، أتاحت قرابة 175 ألف مكان لطلاب الشعب العلمية بعدد من الكليات، بجانب ٣٥ ألف مكان للشعبة الأدبية بنظام الانتساب في عدد من الكليات.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض 91.7%، والطب البيطرى عند 94.7%، وطبقا للأماكن المتوفرة بكليات التخطيط العمراني فإن الحد الأدنى من المحتمل أن يكون 90.9%، والحد الأدنى للفنون "عمارة" 90.7%، والحد الأدنى للحاسبات والمعلومات 89.8%، و٩١.٢ حد أدنى لكليات الهندسة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن الموقع الالكتروني للتنسيق سيستمر في تسجيل رغبات التحاق طلاب المرحلة الثانية بالجامعات حتى مساء السبت القادم.

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مصراوي Masrawy

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