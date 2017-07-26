الإسكان: تخصيص قطعة أرض ببدر للداخلية لإقامة مستشفى علاج الإدمان

كتبت- ندى الخولي:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة 3 أشهر لسداد نسبة الـ15% من قيمة علاوة تعديل النشاط للعملاء السابق الموافقة على توفيق أوضاعهم فى ضوء القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، لعدم الانتهاء من المخطط التفصيلي وبذات الأسعار السابق اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار العملاء.

وقال وزير الإسكان في بيان اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمدينة بدر بمساحة 11.5 فدان أي ما يعادل (48300م2) شمال المدينة بجوار المنطقة اللوجيستية، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول، لإقامة معمل تحاليل ومستشفى لعلاج الإدمان وفقاً للمعايير الدولية، وطبقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بالنشاط الطبي (مستشفي) المعمول بها بالهيئة، وعلي أن يتم استكمال باقي إجراءات نقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).

وأضاف: وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص مساحة 12000م2 (جزء من قطعة الأرض رقم 53 بالمحور المركزي بمدينة السادات)، لوزارة الصحة والسكان، لإقامة مستشفي مركزي بمدينة السادات، على أن تضم مبنى للطوارئ والحوادث على الطريق الصحراوي، وأسرة العناية المركزة وعناية الأطفال، وغرف العمليات، وقسم للكلي الصناعي، وإنشاء وحدة أورام متكاملة، ومعمل متكامل، وقسم أشعة متكامل، ووحدة قسطرة قلب ورسم قلب وبنك دم تجميعي، وذلك بنظام نقل الأصول علي أن تقوم الوزارة بموافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الاختصاص علي نقل الأصول (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 4148 م2 بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة قنا الجديدة بنشاط خدمات مستقبلية، لإقامة مركز لرعاية الموهوبين بنظام نقل الأصول للأرض والمباني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتولي جهاز مدينة قنا الجديدة القيام بتنفيذ المركز طبقاً للنموذج المعتمد لمركز رعاية الموهوبين بهيئة الأبنية التعليمية، والذي تم إدراجه بخطة جهاز المدينة للعام المالي 2016/2017، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).