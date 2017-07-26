"التعليم العالي": انطلاق تنسيق الشهادات الأجنبية والعربية السبت المقبل -(صور)

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، بدء صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) السبت المقبل 29 يوليو حتى الثلاثاء 15 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيتم فتح فرع لمكتب التنسيق بجامعة الإسكندرية بمبنى المدينة الجامعية بعزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة، فيما سيتم فتح فرع آخر لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات بأسيوط، بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر المدينة الجامعية للطلاب جامعة القاهرة.

ولفتت الوزارة إلى أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية المتخصصة، سيتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

وأشارت إلى أنه تقرر الاستمرار بالسماح للطلاب بتسجيل 60 رغبة كما كان معمولاً به في العام الماضى وذلك لإتاحة الفرصة امامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد والحد أو القضاء نهائياً على ظاهرة استنفاذ الرغبات التي اشتكى منها الكثير من الطلاب فى الأعوام السابقة.

وأكدت أن صرف الأوراق وأرقام التسجيل لهؤلاء الطلاب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً، يومياً فى الفترة المحددة، وعلى الطالب إحضار "أصل شهادة النجاح مستوافاة لجميع التصديقات ولا تقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل، أصل شهادة الميلاد، وبالنسبة للشهادات الأجنبية يجب على الطلاب تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي جميع الأختام والتصديقات".

مواعيد صرف أوراق الطلاب

ولفتت الوزارة إلى أن بدء إدخال البيانات على الحاسب الآلي الأحد 30 يوليو، حتى الثلاثاء 15 أغسطس، ذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يوميا، مؤكدة أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

مواعيد تسليم الأوراق

وأكدت أن التقدم للقبول بالجامعات والمعاهد سيكون متاحًا عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الالكتروني" www.tansik.egypt.gov.eg" ، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لتقديم الشهادات المعادلة العربية والاجنبية.