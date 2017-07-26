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لأول مرة منذ 6 سنوات.. البيئة ترصد تجمعًا للغزلان بمحمية وادي الجمال

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مصراوي Masrawy

لأول مرة منذ 6 سنوات.. البيئة ترصد تجمعًا للغزلان بمحمية وادي الجمال

12:14 م الأربعاء 26 يوليه 2017

لأول مرة منذ 6 سنوات.. البيئة ترصد تجمعًا للغزلان بمحمية وادي الجمال

البيئة ترصد تجمعًا للغزلان بمحمية وادي الجمال

كتبت- مادي غيث:

رصد فريق محمية وادي الجمال، تجمعًا للغزلان يصل عدده إلى ما يقرُب من 15 غزالة بمنطقة تلاقي وادي الجمال مع وادي كب الخوارة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد محمد علي، مدير محمية وادي الجمال، أن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من 6 سنوات، والذي تم فيه رصد هذا العدد من الغزلان في تجمع واحد، مما يدل على توافر المناخ المناسب للحياة لهذه الحيوانات النادرة بالمحمية.

وأضاف علي، وفقًا في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتم تنفيذ برنامج خاص بالتأمين والسيطرة على مداخل ومخارج المحمية، ويأتي هذا ضمن خطة الإدارة البيئية لوادي الجمال، والتي تقوم على عدة محاور أهمها: "تحديث قواعد البيانات الخاصة بعمليات الرصد، والمتابعة للتنوع البيولوجي للمحمية"، كما تسير عدة دوريات إلى وديان المحمية المختلفة، وذلك للوقوف على تطورات الحياة البرية الموجودة بها، تحقيق الهدف الأساسي وهو حماية الموارد الطبيعية.

يذكر أن محمية وادي الجمال تعتبر أرض خصبة للمراعي، كما تزخر بوجود حياة برية متمثلة في التنوع البيولوجي والجولوجي والتراكيب الجولوجية، بالإضافة إلى التنوع النباتي وانتشار كثيف لأشجار "الهجليج والأكشيا والآراك"، علاوةً على النباتات الطبية والتنوع الحيواني، ومنها الغزال المصري والوعل النوبي والوبر والضب.

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