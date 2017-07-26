جابر نصار يرأس اجتماع مجلس جامعة القاهرة للمرة الأخيرة قبل مغادرة منصبه

كتب- محمد قاسم:

بدأ مجلس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري لمناقشة استعدادات الجامعة للعام الجديد واستقبال الطلاب الجدد.

ويرأس جابر نصار، رئيس الجامعة، اجتماع المجلس للمرة الأخيرة حيث تنتهي مدة رئاسته للجامعة في 31 يوليو الجاري منذ أن بدأت في 2013.

ويتنافس على رئاسة الجامعة خلفًا لنصار، الدكتور محمد عثمان الخشت وعمرو عدلي نائبي رئيس الجامعة، ومحمد لطيف مدير معهد الأورام، ورفعت وزارة التعليم العالي أسماء المرشحين إلى رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس الجديد.

ومن المقرر أن يتوجه أعضاء مجلس الجامعة عقب الاجتماع إلى موقع المجمع الأولمبي لحمامات السباحة، حيث فعاليات افتتاحه بعد إجراءات تجديدات وتحديثات له.

وحمام السباحة الأولمبي الجديد بملاعب جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية للطلبة تم إنشاؤه بمواصفات دولية، ويتكون من 10 حارات ونظام تدفئة بتكلفة نحو 18 مليون جنيه، وهو يسمح بإقامة المباريات الأولمبية والدولية.