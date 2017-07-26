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«التحرير» تنشر التشكيل المتوقع للزمالك أمام العهد اللبناني

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«التحرير» تنشر التشكيل المتوقع للزمالك أمام العهد اللبناني «التحرير» تنشر التشكيل المتوقع للزمالك أمام العهد اللبناني

التحرير

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يستعد نادي ، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، لمواجهة نظيره العهد اللبناني، على استاد الإسكندرية، لحساب مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة العربية.

من جانبه تستعرض «التحرير» التشكيل المتوقع للبرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، أمام العهد اللبناني، كالتالي:

- حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

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- خط الدفاع: حازم إمام - علي جبر - محمود حمدي «الونش» - أحمد فتوح.

- خط الوسط: معروف يوسف - أحمد توفيق - طارق حامد - شيكابالا.

- خط الهجوم: حسام باولو - باسم مرسي.

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التحرير

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