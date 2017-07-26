محمد سامي يحطم الرقم المصري في بطوله العالم للسباحة

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حطم محمد سامي، لاعب المنتخب الوطني، ونادي المعادي الرياضي للسباحة، الرقم المصري في منافسات 100 حرة، وذلك خلال مشاركته في بطولة العالم للسباحة المقامة بالمجر، خلال الفترة من 15 إلى 30 يوليو الجاري.

واحتل محمد سامي، المركز الـ32 من أصل 113 سباح، بزمن 49.42 ثانية لسباق 100 متر حرة.

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من جانبه حقق السباح المصري محمد حسين المركز الـ17 في الترتيب العام في سباق 200 متر متنوع برقم 2.00.68.

يذكر أن بعثة المنتخب الوطني تتكون من 35 سباحًا وسباحة، من بينهم السباحة فريدة عثمان في منافسات السباحة القصيرة، والسباح أحمد أكرم في منافسات 800 متر و1500 متر حرة، والسباح عمر عيسى في منافسات 50 متر و100 متر فراشة، والسباح أحمد حمدي 400 متر متنوع والسباح يوسف عبد الله 100 متر ظهر بالإضافة إلى السباح مروان العمراوي لسباق 5 كم و10 كم مياه مفتوحة.