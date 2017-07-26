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الإسكان: بدء صرف التعويضات النقدية لأهالي ماسبيرو الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

الإسكان: بدء صرف التعويضات النقدية لأهالي ماسبيرو الأسبوع المقبل

12:08 م الأربعاء 26 يوليو 2017

الإسكان: بدء صرف التعويضات النقدية لأهالي ماسبيرو الأسبوع المقبل

كتبت- ندى الخولي:

أعلن قال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، بدء صرف التعويضات النقدية لـ 35 أسرة من منطقة مثلث ماسبيرو خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم استكمال صرف باقي التعويضات النقدية تباعًا، في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأكد درويش في بيان اليوم الأربعاء، أن غدًا الخميس هو آخر يوم سيتم فيه الانتهاء من تدقيق بيانات الوحدات التجارية، وأن فريق العمل بالصندوق يقوم بالمرور على الوحدات التجارية لاستكمال المستندات ومراجعتها مع قاعدة بيانات الحصر بالصندوق.

وأشار إلى أنه يتم العمل على التوازي للانتهاء من إجراءات شاغلي الوحدات السكنية، حيث تم جمع رغبات مايقرب من 4 آلاف أسرة من أهالي ماسبيرو، وتم تسكين 120 أسرة حتى الآن بحي الأسمرات على دفعات متتالية كان آخرها أمس الثلاثاء، حيث تم تسكين 21 أسرة جديدة.

وصرح درويش أنه سيتم فتح الباب لكل من لم يوقع على استمارة رغبات من قبل أو من يرغب في تعديل رغبته لمدة يوم واحد وذلك يوم الخميس بعد القادم، وسيكون فريق العمل متواجدًا بالمثلث في ذلك اليوم لتلقى الرغبات والتعديل.​

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