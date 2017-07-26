اعترافات عصابة السطو المسلح على "صرافة عابدين" تكشف مفاجأة جديدة

كتب – فتحي سليمان:

كشفت اعترافات "بيشوى. ر"، المتهم الرئيسي في واقعة السطو على شركة صرافة عابدين بوسط القاهرة الثلاثاء قبل الماضي، ظهور متهم جديد في القضية، ضمن أفراد العصابة.

وقال بيشوي إن الشريك الثالث يدعى "ماجد. س" نفذ معهم عملية سطو سابقة، في يوليو 2016 وسرقوا 750 ألف جنيه.

وأرشد المتهم عن مكان اختفاء شريكه، وألقى رجال المباحث، أمس الأحد، القبض عليه أثناء اختفائه داخل مركز تعليمي بشقة استأجرها في منطقة المنتزه في الإسكندرية، بحوزته 15 ألف جنيه، و3 أجهزة لاب توب، و3 شاشات LCD.

وقالت مديرية أمن القاهرة في بيان أصدرته، الثلاثاء الماضي، أن فريقاً من رجال مباحث العاصمة ألقى القبض على متهمين اثنين أحدهما يدعى "بيشوي. ر" صاحب مصنع ملابس عباءات حريمي، و"سعيد. ا"، 24 سنة، عتال، نفذا عملية سطو مسلح على شركة صرافة تابعة لبنك مصر، بشارع قصر النيل وسط القاهرة، عقب تهديد العاملين والموظفين بالشركة بالاعتداء، واحتجازهم أعلى سطح الشركة، وسرقا مبلغاً مالياً، ثم لاذا بالفرار وضُبطا بعد 5 أيام فقط من الحادث.

وقال المتهم الثالث"ماجد س"، 28 سنة، مقيم بمنطقة الجيزة، إن بيشوي رئيس العصابة هو الذي أغراه بعملية السطو، وأوهمه بأنه سيحقق جميع أحلامه عقب تنفيذ عمليات سطو مسلح على شركات صرافة والحصول على الأموال التي يحتاجونها.

أضاف المتهم أنه وشريكيه نفذوا عملية سطو مسلح على شركة صرافة مصر للسعودية، بمنطقة العجوزة، قبل عام، وسرقوا 750 ألف جنيه، ولم تتمكن أجهزة الأمن بالجيزة من تحديد هويتهم، لكنه هرب إلى منطقة الإسكندرية، عقب حصوله على مبلغ 250 ألف جنيه نصيبه من العملية، واستأجر شقة بمنطقة المنتزه، وافتتح مركزاً لتعليم اللغة الإنجليزية.

وقال المتهم: "بيشوي ده زي الشيطان استغل حلمي بافتتاح سلسلة مراكز لتعليم اللغة الإنجليزية، وأغراني بعملية السرقة، وجهز لنا مقاطع فيديو لعمليات سرقة مصارف وبنوك على الطريقة الأجنبية، اتفرجنا عليها في شقته".

وعقب حادث السطو على صرافة عابدين نفذ 13 ضابطاً تابعاً لإدارة مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث خطة أمنية محكمة أسفرت عن الإيقاع بالمتهمين، بعد 5 أيام من الواقعة، وأعادت نحو 900 ألف جنيه استولى عليها المتهمان.

أشرف على خطة البحث اللواء هشام لطفي، نائب مدير المباحث، والعميد حمدي نهري مفتش المباحث، ونفذتها 3 فرق أمنية بقيادة المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث عابدين، والمقدم أحمد قدري رئيس مباحث الموسكي، والرائد إسلام سمير رئيس معاون مباحث الأزبكية.

وقال المتهمان في اعترافاتهما إن فكرة السطو المسلح اختمرت في ذهنيهما أثناء مشاهدة برنامج وثائقي عرضته قناة "ناشيونال جيوغرافيك"، يسرد أسرار أخطر عصابات المافيا الإيطالية والأمريكية، وكيفية تنفيذ عمليات السطو المسلح في دقائق معدودة.

وأضاف المتهمان، أنهما عقب الاتفاق على تنفيذ ما شاهداه في البرنامج الوثائقي أحضرا جهاز لاب توب وحملا جميع حلقات برامج القناة الخاصة بتفاصيل المافيا الإيطالية وكيفية الهروب من الشرطة، كما كشفا أنهما استوحيا بعض أجزاء خطة السطو من الفيلم الأجنبي "heat"، الذي قام ببطولته روبرت دي نيرو وشريكه فال كيلمر.

وكشفت تحريات المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث عابدين، أن المتهمين هددا العاملين بطبنجة صوت، واستوليا على 21 ألفا و745 دولارا، 440 فرنكا سويسريا، و33 ألفًا و613 ريالا سعوديا، و16 ألف درهم إماراتي، و800 دولار، و3150 يورو، و306 ألف جنيه مصري أثناء جرد موظفي الشركة الأموال في الساعة 3:20 فجرا.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.