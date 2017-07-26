استغرقت كتابته عامين ونصف.. 10 معلومات لا تعرفها عن فيلم «الشيخ جاكسون»

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يستعد صناع فيلم "الشيخ جاكسون" لمشاركته ضمن فعاليات العروض المميزة بمهرجان "تورونتو السينمائي الدولي"، المقام في دولة كندا، وبذلك يتم عرض الفيلم للمرة الأولى عالميا قبل عرضه بمصر، على أن يكون فيلم ختام المهرجان، وفق ما أوضحت الصفحة الرسمية للفيلم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن فيلم "الشيخ جاكسون".

1- الفيلم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، بمشاركة كل من: "ماجد الكدواني، أمينة خليل، أحمد مالك، درة، بسمة، محمود البزاوي".

2- تعود أحداث الفيلم إلى يوم الخميس 25 يونيو 2009، حينما أذيع خبر وفاة المطرب الأمريكي مايكل جاكسون الذي هز العالم، خاصة أحد الشيوخ الذي كان يلقبه الجميع بـ"جاكسون" في سنوات الدراسة، ويتّضح ضمن أحداث العمل ما يربط شيخ وإمام مسجد بـ"أسطورة" موسيقى البوب الأمريكي.

3- الفيلم من نوعية الدرامية النفسية، حيث يناقش الصراع الذي يدور داخل شخصية البطل وهو "الشيخ جاكسون"، وذلك حول تدينه من ناحية وحبه لفنانه المفضل من ناحية أخرى، لدرجة أنه يظهر له في صورة شبح داخل المسجد.

4- قال الفنان ماجد الكدواني عن دوره في الفيلم: "العمل مقسوم إلى نصفين، ما قبل 15 سنة وما بعد 15 سنة، واستغرقنا وقتا طويلا في تحضيره، لأننى أقوم بدور مالك جيم، وكنت أتدرب كثيرًا لتكوين بنيان قوي وجسم ضخم، بينما دور الابن مقسوم لـ3 مراحل يبدأها أحمد مالك ثم أحمد الفيشاوي".

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5- الفيلم من إخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركتي "ذا بروديوسرز"، و"فيلم كلينيك"، المملوكتين لـ"هشام عبد الخالق، ومحمد حفظي"، وتأليف عمرو سلامة، وعمر خالد.

6- أوضح مخرج الفيلم عمرو سلامة، أن الفيلم استغرق مدة عامين ونصف لكتابته.

7- على الرغم من انتهاء تصويره فإن الشركة المنتجة للعمل ترددت فى طرحه ضمن سباق موسم عيد الفطر، لسببين أولهما كان الخوف من خوض المنافسة في ظل عودة عدد كبير من نجوم السينما في سباق موسم عيد الأضحى، وهو ما اعتبروه حرب تكسير عظام، والسبب الثاني هو أن الفيلم لم يكن قد حصل على تصريح إجازة العرض من جهاز الرقابة.

8- تخلى الفنان هاني عادل عن دوره في الفيلم كممثل، واكتفى بوضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

9- طرحت الشركة المنتجة برومو الفيلم الدعائي قبل عدد من الأسابيع، ولكن سرعان ما حذفته من قناتها على موقع "يوتيوب" لأسباب غير معروفة حتى الآن.

10- من المقرر عرض الفيلم للجمهور في موسم عيد الأضحى المقبل، والذي سينافس خلال فيلم "الكنز"، بطولة الفنان محمد رمضان.