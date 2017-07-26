ثاني الشهادة الأزهرية: محافظ الشرقية لم يصفني بـ«الإرهابي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف الطالب «سعيد أحمد عبدالمعطي شحاتة»، الحاصل على المركز الثاني ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، حقيقة الحديث الذي دار بينه واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بشأن الإرهاب.

قال عبدالمعطي لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن محافظ الشرقية بدأ حديثه لأوائل الثانوية الأزهرية، خلال تكريمهم، أمس الثلاثاء، بعرض العديد من القضايا التي تؤثر في الوعي السياسي للمواطنين، وعلى رأسها قضية الإرهاب، مشددًا على أهمية محو الأمية للمواطنين، خاصةً وأن الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، استغلت جهل وأمية عدد كبير من الأهالي في مختلف المحافظات، وتمكنت من حصد أصوات مكنتهم من الوصول للحكم ونشر الفكر الإرهابي.

كانت عدد من المواقع الإلكترونية، تداولت أنباء عن قيام اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتعنيف الطالب «سعيد» ووصفه بـ«الإرهابي»؛ بعدما أبدى الأخير رغبته في نشر رسالة الإسلام في الدول الخارجية.

شاهد أيضا

وعن ذلك، يقول الطالب، إن المحافظ سأله عن حلمه بعد الثانوية الأزهرية، فأخبره برغبته في دخول كلية الدراسات الإسلامية، واستكمال دراسته حتى يتمكن من السفر إلى الدول الخارجية ونشر الرسالة الإسلامية صحيح، وهو ما لم يجد أي امتعاض من المحافظ، بحسب تأكيد الطالب.

من جانبه، أوضح مصدر بالديوان العام لمحافظة الشرقية، رفض ذكر اسمه لـ«التحرير» أن المحافظ حينما سأل الطالب وعلم برغبته في السفر ونشر الرسالة الإسلامية في الخارج، علق قائلًا: «يا بني مفيش الكلام دا.. بيخرجوا بره بيتعمل لهم غسيل مخ والجماعات الإرهبية بتستغل نقص وعيهم وتخليهم ينشروا الفكر الإرهابي».

وحصل «سعيد أحمد عبدالمعطي» الطالب بمعهد كفر صقر، على المركز الثاني ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، الشعبة الأدبية، بمجموع 609 درجات بنسبة نجاح بلغت 96.67%.