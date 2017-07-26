موظفة ببنك حكومي تواصل إضرابها عن الطعام: «عايزة حقي»

التحرير

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واصلت أماني محمد رضا عبدالسميع - 39 عامًا، موظفة بإدارة الديون المتعثرة ببنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي في القليوبية، إضرابها عن الطعام داخل مستشفى بنها التعليمى لليوم الثانى على التوالي، بسبب اضطهادها من قبل بعض القيادات ومنعها بالقوة من دخول مقر العمل - بحسب قولها.

قالت أماني، لـ"التحرير" إنها لن تتراجع عن الإضراب رغم ما تتعرض له من مضايقات من قبل العاملين بالمستشفى ومحاولة التضييق عليها حتى أخرجوها من العنابر بحجة وجود مرضى، مستدركة: "طردوني في الاستراحة وهتعصم فيها.. ومش هاكل لحد ما أموت أو أخد حقي وبحمل قياداتي المسؤولية لو جرالي حاجة".

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وعن أسباب دخولها في الإضراب، أوضحت أماني، أنها تتعرض لمضايقات من رئيس القطاع وسكرتيرة بمكتبه منذ عام تقريبًا وأنها فوجئت بإخلاء طرفها بتاريخ 28 يونيو الماضي، رغم أن جميع تقاريرها الثانوية ممتازة وآخر حركة ترقية لها منذ شهرين وتحويلها لقطاع المنوفية الذي رفض الإخلاء الإداري، لأنه غير قانوني وغير موقع منها، مؤكدة أنها لن توقع على قرار الإخلاء، لأن ذلك سيعرضها للفصل، باعتبار أن الفترة الماضية تعد انقطاعًا عن العمل.

أضافت أماني: "عندما علمت بقرار الإخلاء ذهبت لاستبيان الأمر وتم منعي من دخول مقر عملي بالقوة والاعتداء عليّ باليد من قبل موظف أمن، ما أدى لإصابتي بتشوه في الشفة وكسر في السنة الأمامية وقاموا بالاتصال بالشرطة لها أكثر من مرة ، متابعة: "اتبهدلت كتير وزوجي مسافر بره مصر ومليش حد".

تابعت أماني: "أرسلت شكاوى واستغاثات إلى رئيس مجلس إدارة الوجه البحري ورئيس البنك الرئيسي ووزير الزراعة واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وحررت 3 محاضر بقسم الشرطة وشكوى رقم 1869 فى 15 من الشهر الحالي بالنيابة الإدارية بالمشكلة ومنعي من دخول البنك والتوقيع ومباشرة عملي لكن دون جدوى"، مناشدة المسؤولين بالتدخل وحل أزمتها ورفع الظلم عنها والوقوف بجانبها ومساندتها محاسبة المخطأ.