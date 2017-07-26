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«المحافظين» يقترح خطة 2023 لحل أكبر 7 مشكلات طرحت فى مؤتمر الشباب

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«المحافظين» يقترح خطة 2023 لحل أكبر 7 مشكلات طرحت فى مؤتمر الشباب «المحافظين» يقترح خطة 2023 لحل أكبر 7 مشكلات طرحت فى مؤتمر الشباب

التحرير

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قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن خطة 2030 ستحقق المرجو منها، لكن مصر فى حاجة إلى خطة خمسية قريبة تنتهى فى غضون 2023 فى جميع القطاعات والمجالات، وذلك من أجل صياغة وتنفيذ المقترحات التى يخرج بها مؤتمر الشباب والذى ينقعد كل فترة، مشيرًا إلى أن هناك أفكارا اقتصادية جيدة تخرج من مؤتمر الشباب، لكن الانشغال بخطة 2030 تعرقل تنفيذها.

واقترح الشافعي، فى تصريح له أن تكون خطة مصر 2023 بتنسيق بين بكل وزاراتها والشباب المشارك فى المؤتمر، وصياغة مقترحاتهم والشروع فى تنفيذ الصالح منها، وكذلك الشروع فى اجراء دراسات وأبحاث حول استغلال مناطق التنقيب عن الذهب والمعادن فى المثلث الذهبى، لافتًا إلى أن خطة 2023 مدتها قصيرة يمكن تحديد عدة أولويات والشروع فى تنفيذها.

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وأشار إلى أنه يمكن من خلال خطة 2023 المقترحة أن يتم وضع عدد من المشكلات التى تواجه مصر والبدء فى حلها وفق الخطة المقترحة حتى يتم القضاء على المشكلة نهائيا، فمثلا الشروع فى معالجة مشكلة تراكم القمامة وأزمة وصول الدعم لغير مستحقيه، إلى جانب حل أزمة الاستيراد العشوائى، وكذلك أزمة الاقتصاد الغير رسمى والمصانع العشوائية، إضافة إلى مشكلة غلاء الأسعار والبطالة والزيادة السكانية وهى قضايا تم طرحها فى مؤتمر الشباب.

وأوضح أمين العاصمة بحزب المحافظين، أن مثل هذه المشكلات لا يمكن أن ننتظر لـ 2030 لحين تحقيقها، ولا يمكن أن نحقق تنمية حقيقة دون حل تلك المشكلات، وصياغة حلول جذرية لـ7 مشكلات السابقة عبر خطة مشتركة بين الوزارات المختلفة، وبتضافر جهود الدولة ككل وبالتكاتف مع وسائل الإعلام، لافتًا إلى أنه حال نجاح الدولة فى علاج تلك المشكلات السابقة غبر خطة قصيرة مدتها 5 أو 6 سنوات سيشعر المواطن بثمار الاصلاح الاقتصادى، وسيشعر بالتحسن الكبير والتقدم فى مستوى الخدمات فى الدولة، لأن تلك القضايا هى التى يتعامل معها المواطن يوميًا. 
 
 

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