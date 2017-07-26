غدا.. اجتماع طارئ للبرلمان العربي بشأن الاعتداءات على الأقصى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يشارك رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، على رأس وفد من البرلمان في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، الخميس، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وأوضح البرلمان العربي، فى بيان له أن الدكتور مشعل السلمي سيوضح، في كلمة له أمام رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، متابعة البرلمان العربي للتداعيات الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، لافتًا إلى أنه سيتطرق في كلمته لتواصله مع الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى إرسال برقيات عاجلة إلى رؤساء البرلمانات الإقليمية: البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، ومطالبة البرلمان العربي لهذه البرلمانات والجمعيات بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والعمل على إتخاذ إجراءات فورية ضد ما تقوم به دولة الاحتلال إسرائيل، والعمل الفوري بالضغط عليها لفتح المسجد الأقصى المبارك فوراً أمام المصلين دون أي عوائق، ومنعها من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

كما سيستعرض«السلمي» اتصالاته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، للنظر فيما يمكن اتخاذه من خطوات لردع الاعتداءات الإسرائيلية السافرة، وتداعياتها الخطيرة على وضع مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

شاهد أيضا

ويؤكد رئيس البرلمان العربي، أنه بالرغم من الظروف العصيبة والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي اليوم، إلا أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى والمحورية، حيث أنها تمس قلب وضمير كل إنسان حر في هذا العالم، فدولة الاحتلال إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تُمارس الاحتلال العنصري البغيض، وأن دعم صمود أهلنا في القدس واجب ديني وقومي وأخلاقي وإنساني، وهو ما يتطلب رص الصفوف، واستنهاض الهمم، وتكاتف الجهود العربية، وتجاوز الخلافات للتصدي لهذه التحديات، خصوصاً بين أبناء وفصائل الشعب الفلسيطيني، كما يؤكد أن البرلمان العربي سيستمر في بذل كل جهد وعمل يدعم صمود الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.