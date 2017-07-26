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هنية يدعو لتحرك عربي وإسلامي لوقف إجراءات إسرائيل بحق الأقصى

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مصراوي Masrawy

هنية يدعو لتحرك عربي وإسلامي لوقف إجراءات إسرائيل بحق الأقصى

11:55 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

هنية يدعو لتحرك عربي وإسلامي لوقف إجراءات إسرائيل بحق الأقصى

غزة - (د ب أ):
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، الدول العربية والإسلامية إلى التحرك لوقف إجراءات إسرائيل بحق المسجد الأقصى في شرق القدس.

وذكرت حماس، في بيان لها، أن هنية وجه رسائل مكتوبة لقادة دول عربية وإسلامية -لم تحددهم- قال فيها إن "حكوماتنا العربية والإسلامية تمتلك الكثير من أوراق القوة الدبلوماسية والقانونية والجماهيرية والإعلامية" للضغط على إسرائيل.

وأضاف :"ما أحوج المسجد الأقصى اليوم إلى تفعيل هذه الأوراق للضغط على الاحتلال في كل المحافل والمناسبات، ولا أقلّ من دعم كل الجهود لمقاطعته وعزله وملاحقته ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

واعتبر هنية أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات وقيود إسرائيلية لم يشهد لها مثيل منذ احتلال شرق القدس قبل نحو 50 عامًا.

وحذر من أن "الاحتلال الإسرائيليّ عازم أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ خطته بإطباق سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى، وفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود وتكريس نفسه كمرجعية وحيدة لإدارة شؤون المسجد".

وتابع هنية قائلا :"إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لدفع الاحتلال إلى وقف اعتداءاته على الأقصى، وعدم التدخل في شؤونه عبر تكامل الجهود الرسمية والشعبية الضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي".

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