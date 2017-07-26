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اعتصام بـ"النصر للأسمدة" في السويس لتأخر صرف علاوة الغلاء

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مصراوي Masrawy

اعتصام بـ"النصر للأسمدة" في السويس لتأخر صرف علاوة الغلاء

12:02 م الأربعاء 26 يوليو 2017

السويس - حسام الدين أحمد:

بدأ، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة النقابية بشركة النصر للأسمدة في السويس، اعتصامًا مفتوحًا بمقر اللجنة، احتجاجًا على تأخر صرف علاوة الغلاء على الراتب الشامل للعاملين بالشركة.

"الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارا بصرف علاوة غلاء على مرتبات الموظفين، لكن وزير قطاع الأعمال لم يطبقها على شركة النصر للأسمدة".. يقول عبود حراجي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

ويضيف جراحي، في تصريح صحفي، أن وزارة قطاع الأعمال التي تتبع لها الشركة لم تقرر ضم العلاوة الاجتماعية لعام 2016 لعمال الشركة، كما لم تخاطب الوزارة الشركة بأية إفادات عن علاوة الغلاء التي أقرها الرئيس.

وأشار رئيس اللجنة النقابية، إلى أن ذلك التجاهل، على حد وصفه، دفع النقابة للدخول في اعتصام بالشركة، بعد إخطار الإدارة بذلك دون الإخلال بسير العمل.

وفي السياق ذاته، قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم الأربعاء، مذكرة عاجلة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذكر فيها أن النصر للأسمدة تتعرض للانهيار بسبب الفساد، رغم أنها من أقدم القلاع الصناعية لصناعة الأسمدة في السويس.

وقال في المذكرة: "إنه رغم مرور أكثر من عام على زيارة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال لمصانع شركة النصر للأسمدة والصناعات بعتاقة في السويس، ووعود بالاهتمام وإعطاء أولوية لتطوير الشركة باعتبارها رائدة في صناعة الأسمدة في ، إلا أنه حتى الآن لم يتحقق أي تغيير إيجابي بالشركة، بل استمر تردي الأوضاع".

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