ضبط سيارة تلقي مخلفات صرف صحي داخل مجرى مائي بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

ضبطت إدارة مرور المنيا، سيارة مخالفة بدون لوحات، تلقي مخلفات صرف صحي داخل مصرف "المحيط" بمركز سمالوط، والمخصص لري الأراضي الزراعية، بما يخالف القرار الصادر من المحافظ بمنع إلقاء أي مخلفات على جانب الطريق أو داخل أي مجرى مائي أو العبث بمقدرات الشعب.

من ناحيته، قال العقيد محمد رشاد مدير إدارة مرور المنيا، إنه جرى التحفظ على السيارة المخالفة تطبيقًا للقانون بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه، وصدور قرار النيابة العامة بتسلمه السيارة، مؤكدًا أنه في حالة عدم السداد يتم التحفظ على وسيلة النقل المخالفة لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تصرف النيابة العامة في المحضر المحرر ضد المركبة المخالفة أو لحين صدور حكم في التهمة المنسوبة للمخالف.

وقرر عصام البديوي، محافظ المنيا، فرض غرامة قدرها 15 ألف جنيه تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، على أي سيارة أو وسيلة نقل من أي نوع تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، مع صرف مكافأة مالية لمن قام أو اشترك في عملية ضبط وسائل النقل المخالفة بحيث لا تتجاوز 20% من قيمة المخالفة سواء سددها مرتكب المخالفة أو لم يسددها.