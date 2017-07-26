وست هام يستهدف التتويج بالثلاثية هذا الموسم

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رفع ديفيد سوليفان، مالك نادي وست هام راية التحدي، مشيرًا إلى أن الصفقات التي أبرمها النادي في الميركاتو الحالي ستساعد الفريق على التتويج باللقب، وذلك حسبما نقل موقع «توك سبورت».

ونجح وست هام هذا الصيف في التعاقد مع الحارس جو هارت، وماركو أرناتوفيتش، وخافير هيرنانديز، من أندية مانشستر سيتي وستوك سيتي وباير ليفركوزن على التوالي.

وانتقل هارت لوست هام، على سبيل الإعارة، بينما أنفق النادي 40 مليون إسترليني على الصفقتين الأخريين، ليحطم النادي الرقم القياسي الخاص به في حجم الإنفاق على شراء اللاعبين في موسم واحد.

ويأمل الفريق اللندني في تحسين نتائج الموسم الماضي، وذلك بعدما أنهى وست هام الدوري في المركز الـ11 وودع مبكرًا مسابقتي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مالك النادي إن الفريق بحاجة للتمتع بقليل من الحظ في تقادي الإصابات، مشيرًا إلى امتلاكه مدربا مميزا للغاية قادر على تحقيق النجاحات بقليل من الحظ والقرارت الموفقة من التحكيم.

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وأضاف مالك النادي أنه من الصعب للغاية الوجود ضمن السبعة الكبار في الدوري الإنجليزي، خاصة أن إيفرتون أنفق أموالا كثيرة وكذلك الحال مع الفرق التي أنهت المسابقة في المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، كما بنى جوزيه مورينيو فريقا قويا للغاية مع مانشستر يونايتد.

وأوضح سوليفان أن بعد فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015- 2016، بات كل شيء ممكنا، على الرغم من عدم إيمان جماهير وست هام بقدرة الفريق على التتويج بالألقاب، إلا أن الفريق يشارك هذا الموسم في 3 بطولات ويسعى للتتويج بألقابها.

وأشار سوليفان إلى معرفته بصعوبة تحقيق هذا الأمر، إلا أنه طالب اللاعبين بضرورة الإيمان بقدرتهم على الفوز بالألقاب، ففي ظروف طبيعية بإمكان وست هام التغلب على أي فريق.

وقال سوليفان إن الفوز بالدوري الإنجليزي يبدو صعبا للغاية، معربًا عن أمله في التتويج بلقبي الكأس، وذلك من خلال التمتع بحظ قليل في القرعة خاصة أن الفريق الموسم الماضي نجح في التغلب على تشيلسي في كأس الرابطة، ومن ثم اصطدم في الدور التالي مباشرة بمانشستر يونايتد خارج ميدانه، مشيرًا إلى أن الفريق لن يتمكن من الفوز بأي لقب بقرعة بهذا الشكل.

ومن ثمّ واجه وست هام فريق مانشستر سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في الوقت الذي لم يواجه فيه آرسنال أي فرق من البريميرليج في الأدوار الأولى من المسابقة، بل وخاض تقريبًا كل مبارياته على ملعبه في طريقه للتتويج باللقب.