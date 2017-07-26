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احذر تناول "الخيار" دون تقشير

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احذر تناول "الخيار" دون تقشير احذر تناول "الخيار" دون تقشير

مصراوي Masrawy

احذر تناول "الخيار" دون تقشير

11:52 ص الأربعاء 26 يوليه 2017

احذر تناول "الخيار" دون تقشير

كتبت ـ أسماء حمدى:

الخيار هو أحد أكثر الخضروات التي يفضلها الناس حول العالم، حيث يعشقه أغلب الناس لطعمه المميز وسهولة هضمه، كما يشتهر بتزيين الأطباق على الموائد.

كما يحتوي الخيار على العديد من الفوائد الصحية للجسم، حيث توجد به نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ومعظمنا يأكل الخيار بقشره لأن به الكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكن هذا قد يسبب لك مشكلة صحية، بحسب ما ذكره موقع "foodsafetynews".

وقامت إدارة الغذاء والدواء في أمريكا"fda"، التي كانت تبحث عن أسباب تفشي بعض الأمراض، باختبار أصناف الأطعمة على امتداد الولايات المتحدة، ومنها نسبة كبيرة من الخيار، واكتشفت أن 1% منه كان يحتوي على آثار "السالمونيلا".

و"السالمونيلا" هي بكتيريا تسبب التهاباً، وهي إحدى الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي في العالم، والأعراض الأكثر شيوعاً للإصابة بهذه البكتيريا هي التشنجات والإسهال والحمى.

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مصراوي Masrawy

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