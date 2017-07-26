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في دبي.. شاي الذهب الأغلي في العالم.. وهذا سعره 11:49 ص الأربعاء 26 يوليه 2017

في دبي.. شاي الذهب الأغلي في العالم.. وهذا سعره

كتب - هشام عواض:تتميز مدينة دبي بالكثير من وسائل الرفاهية والتسلية التي وضعتها في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال، وهناك شيئًا يوجد في دبي ربما لن تجده في كثير من الأماكن الأخرى وهي أغلى شاي في العالم.وبحسب "CNN"، يضم متجر الشاي "TWG Tea" ومطعم "Leopolds of London" في دبي، على "مكتبة الشاي" بمطعم "Leopolds of London" يجلس أكثر من 75 نوعًا من أصناف الشاي، والتي جُمعت من حول قارات العالم، يحرسها "طبيب الشاي" داروين فالانجكا، والذي يختص في مجال صناعة الشاي بكافة أنواعه.ويضم محل الشاي "TWG Tea،" بأنواع الشاي المختلفة التي يوفرها والتي يتخطى عددها الـ800 نوع، إذ يقوم "TWG Tea" بصنع خلطات كثيرة تتناسب مع جميع الأذواق، وترضي كافة الطلبات.ونوع الشاي الأكثر تميزًا من بين 800 نوع آخر، هو شاي الذهب، والذي يعتبر الأغلى سعرًا في العالم، إذ بالإضافة إلى أنه صُنع من برعم زهرة أنقى أنواع الشاي الأبيض وأندرها في العالم، يغطى هذا الشاي أيضاً بذهب من عيار 24 قيراطاً.والقليل فقط من الأشخاص سيستطيعون تذوق هذا النوع من الشاي، وتجربة الشاي الأكثر رفاهية في العالم، إذ تبلغ تكلفة إبريق صغير من الشاي ما قيمته 998 درهمًا (قرابة 5 آلاف جنيه)، أو يمكن شراء كمية أكبر أيضاً في مقابل 63 ألف درهم ( قرابة 315 ألف جنيه) للكيلو جرام الواحد.ويشرح "طبيب الشاي" داروين فالانجكا، عن أهمية الدقة في صنع كوب من الشاي، إذ رغم سهولة تحضيره عادة، إلا أن هناك عنصرين مهمين لمتعة تناول الشاي، وهما درجة حرارة المياه، ومدة نقع أوراق الشاي.وقال إنه يجب استخدام مياه لا تتخطى درجة حرارتها الـ90 درجة مئوية، مضيفًا أن "مدة النقع ودرجة الحرارة تتكفلان بمرارة طعم الشاي. كلما ازدادت مدة نقع الشاي، كلما ازدادت مرارته."ولكن، ليس طعم الشاي هو العنصر المهم الوحيد الذي يجعل من تجربة الشاي ممتعة، إذ تعتقد مديرة متجر وصالون الشاي الأفخم في العالم "TWG Tea،" أماندا هيرولت، أن الانغماس في كوب من الشاي وتوظيف جميع حواسنا، يحسن من تجربة التذوق وينقلها إلى مستوى آخر، أكثر فخامة وتفصيلاً.

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