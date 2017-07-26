بالصور.. لن تصدق عمر هذا الرجل

كتب - هشام عواض:

يحلم الكثير من الناس بتوقف الوقت في مرحلة الشباب حتى لا يصابون بالشيخوخة والهرم، ويبحث هؤلاء عن طرق لإدامة الشباب والصحة، وهو ما فعله عارض أزياء سنغافوري استطاع أن يحتفظ بشبابه على الرغم من وصوله للـ60 عامًا.

من أول نظرة يخيل لك أن السنغافوري "تشواندو تان" في مرحلة العشرينيات لما يتمتع به من لياقة ومظهر رياضي، إلا أن عمره 50 عامًا هذا العام، ويظهر أضغر بكثير من عمره الحقيقي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال عارض الأزياء أن الأسباب التي ترجع احتفاظه بالشباب إلى أنه لا يستحم في أخر الليل ولا في الصباح الباكر، كما أن طبقه المفضل هو الدجاج والأرز الخاص بجزيرة هاينان الصينية.

ويتابع "تان" على الانستجرام قرابة 245 ألف شخص، ويعمل في مجال الأزياء كـ"موديل" في موقع إخباري صيني وكذلك له شركة خاصة به للتصوير، قامت بتصوير العديد من المشاهير.