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سفير غينيا بالقاهرة: الأزهر ترجمة حقيقية للإسلام ورسالته السمحة

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مصراوي Masrawy

سفير غينيا بالقاهرة: الأزهر ترجمة حقيقية للإسلام ورسالته السمحة

11:51 ص الأربعاء 26 يوليه 2017

سفير غينيا بالقاهرة: الأزهر ترجمة حقيقية للإسلام ورسالته السمحة

كتب ــ محمود مصطفى:
استقبل مرصد الأزهر باللغات الأجنبية والمركز العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأربعاء، سفير غينيا بالقاهرة.

وقال الدكتور يوسف عامر، المشرف العام على مرصد اللغات ومركز الفتوى، إن مهمة المرصد ومركز الفتوى هي محاربة التطرف الذي تعاني منه البشرية منذ سنوات.

وأوضح عامر في بيان اليوم، أن التطرف ليس وليد اليوم كما يتصور البعض، بل هو نتاج لسنوات من الكراهية والتطرف في حب الذات ورفض الآخر، مضيفًا أن الأزهر يعتني بأفريقيا بشكل خاص، ولذلك فالمرصد يبذل جهودًا مكثفة لنشر صحيح الدين الإسلامي ومواجهة التطرف والإرهاب، ورصد أنشطة التنظيمات المتطرفة مثل بوكو حرام وداعش وتحذير الشباب من الانتماء إليها.

وقال الدكتور محمد عبدالفضيل منسق مرصد الأزهر، إن مرصد اللغات الأجنبية هو أول فكرة من نوعه في المشرق العربي، ويهدف إلى التواصل مع الأمة الإسلامية والعالم، ومواجهة التطرف والإرهاب الذي يرتكب باسم الدين، ورصد ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنف الذي يرتكب بسببها، من خلال 11 لغة، يعمل بها مجموعة من الباحثين والباحثات المتخصصين في اللغة والحضارة والدراسات الإسلامية، يقومون بإنتاج العديد من الإصدارات المطبوعة والمرئية التي يقدمها الأزهر للعالم.

من جانبه قال السفير سوريبا كامارا، إن الأزهر يقوم بدور مهم في مواجهة التطرف والإرهاب في العالم كله وفي إفريقيا بشكل خاص، لما يتمتع به من مكانة هامة بين المسلمين في إفريقيا، إذ يعتبر المرجعية الأولى لجميع المسلمين، والترجمة الحقيقية للإسلام ورسالته السمحة.

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