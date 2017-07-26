الأرصاد: طقس الخميس "شديد الحرارة".. والعظمى بالقاهرة 39

كتبت - مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، في بيان الأربعاء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا حتى شمال الصعيد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتضمنت توقعات الهيئة، أن تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

الإسكندرية 26 32

مطروح 23 30

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 39

السويس 25 40

العريش 22 33

نخل 21 36

طابا 24 36

الطور 26 38

مرسى علم 29 38

الغردقة 29 40

شرم الشيخ 29 39

رفح 23 32

كاترين 22 36

سيوة 23 41

المنيا 25 40

الفيوم 25 40

رأس سدر 27 38

أبوسمبل 24 38

وسط الدلتا 26 39

أسيوط 26 41

سوهاج 26 42

الأقصر 26 43

أسوان 26 43

شلاتين 30 42

حلايب 29 40

الوادى الجديد 24 42

قنا 26 43

نويبع 29 39

السلوم 22 33